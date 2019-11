Nacionālie bruņotie spēki saņēmuši laivas speciālo operāciju veikšanai

NBS Speciālo operāciju pavēlniecības komandieris pulkvedis Normunds Aleksis norāda, ka jaunais ekipējums sniegs lielu atbalstu NBS speciālo uzdevumu izpildē, īpaši pretterorisma operāciju uzdevumu veikšanā, kā arī būtiski uzlabos Latvijas teritorijā un ap to esošo ūdeņu aizsardzību, vienlaikus veicinot sadarbību ar citiem dienestiem, un sabiedrotajām valstīm.

Kā uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP), speciālo operāciju veikšanai šādas laivas ir neaizvietojamas. "Ar šo jauno ekipējumu reģionā noteikti izvirzāmies līderībā. Laivas ir efektīvas, modernas un tās mūsu bruņotajiem spēkiem bija vajadzīgas. Līdz ar to mūsu valsts ir daudz drošāka. Ja mums ir jādomā par hipotētiskiem krīzes gadījumiem, tad taktisko operāciju veikšanai tas ir neaizstājams ekipējums," norāda ministrs.

Viņš piebilst, ka jaunais ekipējums ir arī ieguvums NATO kolektīvajā aizsardzībā, kā arī būtiski palielina Latvijas lomu starptautiskajās operācijās. "Mēs vienmēr varam piedāvāt savu palīdzību NATO. Viens no mūsu drošības garantiem ir līdzdalība dažādās starptautiskās operācijās. Šīs laivas ir samērā viegli pārvietojamas, līdz ar to mēs varam sniegt lielāku ieguldījumu starptautiskajās operācijās. Tas nozīmē, ka mums ir plašākas iespējas, kā iesaistīties operācijās un mēs esam arī nozīmīgāki mūsu partneriem un varam paprasīt vairāk arī no viņiem," norāda aizsardzības ministrs.