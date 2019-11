Tradicionālās militārās parādes vietā Lāčplēša dienā notiks tautas gājiens

Savukārt no plkst. 10 līdz 17 laukumā pie Pulvertorņa būs apskatāma Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstāde un varēs uzzināt vairāk par dienestu Zemessardzē. Militārās tehnikas un ekipējuma izstāde būs aplūkojama arī 9. novembrī no plkst. 10 līdz 16 un 11. novembrī no plkst. 10 līdz 21, informē Aizsardzības ministrijā (AM).