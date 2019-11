Saistībā ar strādnieka bojāeju no amata atkāpusies VNĪ valdes locekle

"Esmu gatava atkāpties no valdes locekļu amata pienākumu pildīšanas, uzņemoties morālu atbildību par notikušo Smilšu ielā 1. Uzskatu, ka šāds lēmums ir svarīgs gan VNĪ reputācijai, gan tālākai uzņēmuma attīstībai un akcentēs darba drošības jautājumus būvniecības nozarē un sabiedrībā kopumā," pauda Gruškevica, kura VNĪ valdē bija atbildīga par attīstības un būvniecības projektiem.

Patlaban par apstākļiem remontdarbu objektā un notikušo nelaimes gadījumu ir pieprasīta informācija no būvnieka - personu apvienības SIA "Delta Construction" un SIA "SCM Latvia", iekšējam auditam ir uzdots veikt procedūru pārbaudi par drošības noteikumu ievērošanu objektā Smilšu ielā 1, tāpat VNĪ ir informējusi visas saistītās organizācijas - Valsts Darba inspekciju, Rīgas būvvaldi, Valsts policiju - par gatavību sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju.

VNĪ ir pieprasījusi informāciju no personu apvienības par apakšuzņēmējiem nodoto darbu raksturu un apmēru, lai pārliecinātos par to, vai nav pārkāpts Publisko iepirkumu likums, saskaņā ar kuru darbu izpildītājiem par apakšuzņēmēju piesaisti ir jāinformē, ja nodotie darbi pārsniedz 10% no pasūtījuma apmēra. Savukārt atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, darba drošības noteikumu ievērošana objektā ir tieša personu apvienības "Delta Construction" un "SCM Latvia" atbildība, tostarp par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.