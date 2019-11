Krišjānis Liepa: Brīvprātīgā darbs ir dzīvi mainoša pieredze

Toreiz es nezināju, vai un kāpēc man tas ir nepieciešams. Bet šie divi mēneši jaunā vidē un kopā ar jauniešiem no astoņām valstīm ļāva man ļoti labi iepazīt pašam sevi un saprast, kas man padodas un kas rūp. Ļoti bieži Eiropas brīvprātīgā darba projektos galvenā sastāvdaļa ir iniciatīvas uzņemšanās. Arī Bulgārijā mums bija iespēja piedalīties gan grupas organizēšanā, gan mazu projektiņu īstenošanā vietējā kopienā paralēli arheoloģijai. Mēs izstrādājām projektu par vietējām suņu patversmēm - situācijas izpēti tajās un iedzīvotāju informēšanu par to. Jo suņu patversmes tur bija ārkārtīgi sliktā stāvoklī un pārpildītas. Tādējādi man, kurš bija tikko kā no augstskolas, pirmo reizi bija iespēja ņemt grožus savās rokās - izdomāt projekta tēmu, dabūt atbalstu no vietējā laikraksta un radio. Tas bija pirms pieciem gadiem, man bija 22 gadi.