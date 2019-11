Iedzīvotāji: izglītības saturs profesionālajās skolās un augstskolās ir atbilstošs darba tirgum

Labākās domās par izglītības saturu profesionālajās skolās ir aptaujātie, kuru ģimenēs bērni iegūst vidējo vai augstāko izglītību. To par atbilstošu darba tirgus prasībām uzskata 62,2% aptaujāto. Savukārt no respondentiem, kuriem ģimenē nav bērnu vai jauniešu, kas iegūtu vidējo vai augstāko izglītību, šādu viedokli pauž 52,7%.

Aptauja veikta no 5.oktobra līdz 16.oktobrim un tajā piedalījās 1014 respondenti no visas Latvijas. Tiešās intervijās respondentu dzīvesvietās tika aptaujāti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Rīgas Tālmācības vidusskolas pārstāve Marta Kive skaidroja, ka izglītības indekss veidots ar mērķi apzināt situāciju izglītības jomā, kā arī sekmēt izglītības pieejamību un kvalitāti visā Latvijā.