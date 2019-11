Neatkarīgo deputātu frakcija aicina opozīcijas partijas atbalstīt RD vadības atcelšanu

Vēstulē skaidrots, ka Baraņņiku vēlas atcelt no amata, jo viņš kā Rīgas Centrāltirgus kapitāldaļu turētājs nav pagarinājis tirgum un iedzīvotājiem neizdevīgo nomas līgumu par Rūpniecības tirgu. Šis līgums esot uzspiests gan no "Saskaņas" vadības, gan pedējā laikā arī no Rīgas domes priekšsēdētāja Oļega Burova (GKR). Tāpat Baraņņiks atcēlis arī Rīgas Centrāltirgus valdi, kas vēlējās Rūpniecības tirgus nomas līguma pagarināšanu. Ar Baraņņika atbrīvošanu no amata "Saskaņa" cenšoties pārņemt Rīgas Centrāltirgus pārraudzību, lai pagarinātu minēto līgumu.