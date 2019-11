Izziņoti finālisti Latvijas jauno modes dizaineru konkursam “MERINGUE"

Par galveno balvu konkursā cīnīsies vienpadsmit konkursa finālisti - topošie modes dizaineri no Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas.

Konkursa finālam ir kvalificējušās vienpadsmit kolekcijas, kuru vidū ir četras kolekcijas no Latvijas Mākslas akadēmijas, kuras radījušas Anita Leina, Una Bērziņa, Ilze Muciņa un Elīna Grīnberga. Šoreiz Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu finālā pārstāvēs viena studente – Milēna Emīlija Seržante. Finālistu rindas ir papildinājusi arī konkursā iepriekš nepārstāvēta mācību iestāde – Liepājas, mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ar Ievas Agrumas kolekciju. Savukārt Rīgas Tehniksā Universitāte finālā pārstāvēta ļoti kuplā skaitā – ar piecām kolekcijām, no kurām divas veidotas kā studenšu radošie dueti, kopā apvienojoties Nadīnai Anijai Pogai un Martai Cimdiņai, un Līvai Kreilei un Annijai Grūbei, kā arī Paulas Žauneres, Alīnes Skarules un Kristīnes Zariņas individuālajām kolekcijām.

Konkursantu izvērtēšanā prioritāte tika dota ready to wear modes dizaina kolekcijām, kas satur novitāti un jaunradītu vērtību piegriezumā, konstrukcijā, faktūrās, izstrādes tehnikā, kompozīcijā, u.c., un kam ir komercializējams potenciāls procesa un pieprasījuma aspektā.

Konkursa kolekcijas vērtēs starptautiska žūrija, kurā jau trešo gadu priekšsēdētāja būs profesore Ļuba Popova no Milānas Jaunās Mākslas akadēmijas (New Academy of Fine Arts), kurai ir vairāku desmitu gadu prkatiskā pieredze darbā ar itāļu modes namiem, un kura ir modes teorijas grāmatu autore. Tāpat žūrijā būs Dace Godmane- universālveikala Stockmann Riga direktore, Aleksandrs Pavlovs- modes dizainers, zīmola Alexander Pavlov dibinātājs un radošais direktors, Liene Stūraine- žurnāla Pastaiga galvenā redaktore, Kristīne Rudzinska, žiurnāla “Lilit LOOK” galvenā redaktore, kā arī starptautiskā konkursa “International Young Designers Contest 2020” pārstāvis Volodimirs Nečiporuks (Volodymyr Nechiporuk).