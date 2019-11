Saeima atbalsta izmaiņas administratīvajos sodos par maksātnespējas procesa pārkāpumiem

Grozījumi paredz, ka par parādnieka maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos piemēros naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no 300 līdz 1000 eiro, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Savukārt pašlaik par šo pārkāpumu sods ir paredzēts no 280 līdz 700 eiro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Izmaiņas arī paredzēs, ka par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījis administrators, parādnieka pārstāvis, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona vai cita maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona, piemēros naudas sodu no 100 līdz 1500 eiro, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai bez tā.