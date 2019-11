Centrāltirgū kratīšanās izņemti arī ieroči, munīcija un 40 000 eiro

Pagājušajā nedēļā Valsts policija veica vērienīgas kratīšanas "Rīgas centrāltirgū", kurās iesaistījās arī kolēģi no Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega", Speciālo uzdevumu bataljona, kā arī citiem policijas iecirkņiem. Kratīšanās piedalījās arī Valsts ieņēmumu dienests kinologi ar dienesta suņiem, kā arī Rīgas pašvaldības policija.

Kopumā aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām, 1970., 1975. un 1977.gadā dzimušiem vīriešiem, kā arī 1976. gadā dzimušai sievietei, tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas VP redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.