Organizācijai "Bezvests.lv" piešķirs 22 649 eiro drona iegādei

Minēto summu ņems no Nacionālo bruņoto spēku budžeta un izmantos "Atlas" drona iegādei.

Biedrība bija lūgusi AM izvērtēt iespēju nodot vienu no Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām iepirktajiem SIA "Atlas Aerospace" droniem. AM konstatēja, ka nav iespējams nodot Nacionālo bruņoto spēku lietošanai paredzētos dronus, jo tie ir speciāli pielāgoti militāram lietojumam un uzskatāmi par stratēģiskas nozīmes preci.