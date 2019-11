Kalniete: Latvijai jāpievienojas valstīm, kas nosoda vardarbību kā vārdos, tā darbos

"Sekas tam ir ilgstošas - tās posta un kropļo arī mūsu nākamās paaudzes, jo atstāj dziļas pēdas bērnos. Vardarbībai nav attaisnojuma un no tās cieš visa sabiedrība kopumā. No vardarbības nedrīkst norobežoties, to uzskatīt par normu vai "ģimenes iekšējo lietu". Tā nemazināsies pati no sevis. Mums jāveicina sabiedrības un valsts institūciju līdzatbildība, lai nevienam bērnam un pieaugušajam nebūtu jādzīvo ar apziņu, ka vardarbība ir normāla vai neizbēgama. Mums jāpalīdz atkopties un atspirgt vardarbības upuriem, lai tie varētu dzīvot normālu dzīvi," pavēstīja Kalniete.