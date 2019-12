Četras sadzīvē neizturamākās horoskopa zīmes

Dvīņi - nepatstāvīgums un snobisms

Astrologi vēsta, ka šīs Zodiaka zīmes pārstāvji neticami veikli spēj no zila gaisa uzburt problēmas gan sev, gan saviem līdzcilvēkiem. Šie cilvēki ikdienā strauji maina savus lēmumus un pieprasa no pārējiem pakļaušanos tiem, kā arī patoloģiski nespēj atzīt sava kļūdas, kas spēj izvest no pacietības pat vismierīgākos tuviniekus. Strīdēties ar zem šī zvaigznāja dzimušajiem ir absolūti lieki - viņi to uztver kā sporta veidu.