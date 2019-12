Deputāts Kaimiņš roku apdegumus guvis, cenšoties tikt galā ar ugunsnelaimi

Jau vēstīts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests svētdien plkst.20.47 VUGD saņēma izsaukumu par to, ka kādā daudzdzīvokļu ēkā Rīgā izcēlies ugunsgrēks.

Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka deg viens no ēkas dzīvokļiem. Glābēji no sadūmotās ēkas evakuēja septiņus cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Īsi pirms pusnakts šis ugunsgrēks likvidēts un kopējā degšanas platība bija 40 kvadrātmetri.