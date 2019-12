Ikšķiles vicemērs Batņa atkāpies no amata

Par Saratovu trešdien notikušajā domes ārkārtas sēdē nobalsoja pieci deputāti, savukārt par Martinsonu desmit deputāti, līdz ar to par vicemēru tika ievēlēts viņš.

Atbilstoši pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, nākamais par deputātu varēja kļūt Rūdolfs Peslaks, kurš atteicās no šī piedāvājuma. Tāpat no tā atteicās viņam sekojošais Jānis Rudzītis. Tādējādi iespēju kļūt par deputātu ieguva Martinsons, to arī akceptējot.