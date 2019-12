Anete ir jauna sieviete, kas vērsās lāzerdermatoloģijas klīnikā "Era Esthetic", lai atbrīvotos no labdabīga veidojuma uz kājas. Pēc operācijas brūce nevarēja sadzīt gandrīz pusotru gadu. Klīnika savu vainu neatzīst, bet kompensāciju jautājums nonācis strupceļā.

Reizēm vēlme atbrīvoties no kārpas vai kāda cita labdabīga veidojuma, par ko sākotnēji nemaz nevajadzētu uztraukties, var dārgi maksāt. Tāds ir Anetes stāsts. Viņa ir jauna sieviete ar labsirdīgām acīm, kuras gan pēdējā laikā ir skumju pilnas.

Viss sākās 2018.gada janvārī. Anete vērsās lāzerdermatoloģijas klīnikā “Era Esthetic”, lai atbrīvotos no labdabīga veidojuma – dermatofibromas - uz kājas apakšstilba. Aizejot uz konsultāciju, ārsts pateica, ka tikt vaļā no estētiski nepievilcīgā veidojuma iespējams tajā pašā dienā. To arī izdarīja, brūci sašuva. Sākotnēji viss bija labi.