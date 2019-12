Pļaviņa atmiņa sūdens

Proti – Pļaviņš savā "Memory water" formāli nodarbinājis 13 cilvēkus ar invaliditāti, lai saņemtu 133 000 eiro grantu no projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un varētu uzņēmumam iepirkt jaunas iekārtas (detalizētāk par to šeit). Jāpiebilst gan, ka arī “kretīns” ir medicīniska diagnoze, tomēr medijos līdz šim nav izskanējusi informācija par to vai arī pats Pļaviņš ir viens no šiem trīspadsmit.