Sazvērestību teorijas: ticība tām sakņojas nevis nezināšanā, bet evolūcijā

Iespējams, raksta Klintmans, mēs esam nepareizi sapratuši iemeslu saknes, bieži uzskatot, ka tā ir nezināšana. Tomēr jaunā pētījumā, kas publicēts Klintmana grāmatā “Knowledge Resistance: How We Avoid Insight from Others”, parādīts, ka šī spēja ignorēt pamatotus faktus, visticamāk, sakņojas cilvēka evolūcijā. Turklāt tā ir iekodēta arī mūsdienu cilvēka gēnos, tāpēc šā fakta aptveršana ir labākais veids, kā tikt galā ar problēmu.