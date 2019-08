Ar bumerangu pa pieri

Manuprāt, lielisks piemērs šim fenomenam pavisam nesen bija novērojams “Memory water” piekritēju sociālo tīklu profilos. Sākotnēji neviens nebija runājis par to, ka ūdenim nav nekādu mistisku un pārdabisku spēju, bet tad ieradās Jānis Pļaviņš un paziņoja, ka ūdeni iespējams strukturēt un piešķirt tam papildu dziednieciskas īpašības. Tā kā Jānis bija pirmais, kurš pašmāju interneta vidē ko tādu paziņoja, likumsakarīgi, ka viņš ieguva salīdzinoši plašu atbalstītāju loku.

Atbalstītāju loks bija tik lojāls, ka brīdī, kad TVNET publicēja diskusiju ““Dzīvais ūdens”: fakti pret izdomājumiem", kurā profesionāļi zinātniski pamatoti noguldīja ūdens atmiņas argumentus uz lāpstiņām, viņiem ieslēdzās “The Backfire Effect” un pārliecība par šarlatāna teikto vismaz dubultojās. Saprotams, ka arī šinī mirklī noteikti kāds lasītājs jau raksta ļoti trāpīgu komentāru, par to, kā par šo manu rakstu kāds ir samaksājis un tā ir nomelnošanas kampaņa. Tas tikai apstiprinās manu hipotēzi.

Šis ir vien necils piemērs, bet diemžēl tādu ir daudz. Piemēram – 5G radīts tikai tāpēc, lai visus aplipinātu ar vēzi. Skaidrs, ka Aldim Gobzemam ir pilnīga taisnība un dzīvot Latvijā nekad nav bijis tik sūdīgi kā šobrīd. Saprotams, ka vēja ģeneratori iznīcinās vietējo sikspārņu populāciju un piebiedēs laukiem neauglību. Zināms, ka lidmašīnas izkaisa pār Eiropu ķīmiskās trases, kuras indē un padara par gejiem visu vecās pasaules populāciju. Protams, vienīgais pareizais veids, kā mūsdienās dzemdēt bērnu, ir darot to mājās bez jebkādas medicīniskas uzraudzības – ka tikai pa rokai dzintara krelles. Skaidrs, ka Evija Vēbere ir talantīga vokāliste un viņu, neraugoties uz skauģu nelabvēlību, gaida spoža nākotne pasaules mērogā. RIGVIR patiesībā ir īstas zāles un ārstē pilnīgi visus vēžus. Saprotams, ka bērnu vakcinēšana domāta, nevis lai izvairītos no saslimšanas, bet gan lai bērns dabūtu autismu – tā ir “Big Pharma” sazvērestība. Zeme patiesībā ir plakana un NASA mums visus šos gadus melojusi, izplatot maldu video par cilvēku nosēšanos uz Mēness. Nu, un Andris Kivičs patiesībā ir pārprasts intelektuāls atturībnieks un domas dižgars, kurš ir Latvijā līdz šim nepārspēts trejdekšņa virtuozs.

Ticu, ka arī šis raksts daudzos nostiprinās pārliecību par saviem nesatricināmajiem uzskatiem, tomēr – ja kaut viena no muļķībām, ko minēju iepriekšējā rindkopā, šķiet klaji idiotiska, silti iesaku padziļināti painteresēties arī par tām, kuras tur šķiet liekas. Galvenais – kad uzdod interneta pārlūkam jautājumu, centies to uzdot maksimāli neitrāli, neietērpjot jautājumā daļu no atbildes, kurai esi noticējis.