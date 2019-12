Ugunsgrēks Ziemassvētkos: lēto lampiņu posts

Lai svētkos mazliet ietaupītu, daudzi no mums lampiņas meklē lēto preču internetveikalos, piemēram, "AliExpress", "Wish", "eBay" un "Amazon".

Britu elektropreču tirgotājs "Which?" veica eksperimentu ar lētajām lampiņu virtenēm un nonāca pie biedējoša secinājuma.

Uzņēmums testēja divus lampiņu virteņu komplektus no katra ražotāja, kas vizuāli ir teju identiski un iekļaujas cenu kategorijā līdz četrām mārciņām. Visi komplekti tika pakļauti dažādu veidu testiem - produktu atbilstība Eiropas standartiem, piemēram, vai uz kontaktdakšām ir norādīti CE un WEEE marķējumi, konstrukcijas, īssavienojuma, pārslodzes, strāvas stipruma un mitruma testiem.

Testu ietvaros gandrīz visas internetveikalos iegādātās lampiņu virtenes kādā no pārbaudēm uzrādīja ugunsbīstamību vai pat varēja radīt dzīvībai bīstamu elektrostrāvu, piemēram, veikalā "eBay" iegādātās lampiņu virtenes īssavienojuma testā teju sakusa.

Savukārt "AliExpress", "eBay" un "Wish" veikalos iegādātās virtenes radīja bīstamu elektrisko strāvu, ja lampiņu vads tika parauts mēģinājumā attālināti izraut kabeli no rozetes. Šīs lampiņas kādu neuzmanīgu pircēju varētu nosist ar elektrisko strāvu. Kopumā no visiem iegādātajiem komplektiem tikai viens lampiņu virtenes komplekts izturēja visus testus un izrādījās drošs lietošanai.