Video: policija Rīgā aiztur velosipēdu zagļus

2.decembra vēlā vakarā Rīgas pašvaldības policijas videonovērošanas centra darbinieki kamerās pamanījuši kādu aizdomīgu vīrieti, kurš aktīvi rosījies pie kāda ceļazīmei pieslēgta velosipēda. Tas īsā laikā tika izjaukts pa detaļām, tomēr rāmi no staba neizdevās atdalīt. Aizdomīgais vīrietis, pamanot, ka notikuma vietai tuvojas divi garāmgājēji, paķēra gaišas krāsas velosipēdu, kas bija novietots netālu, un nozuda no videokameru redzamības zonas, tomēr pēc neilga laika atgriezās notikuma vietā kopā ar vēl vienu vīrieti un savas darbības turpināja. Arī kopīgiem spēkiem velosipēda rāmi no staba neizdevās atdalīt.