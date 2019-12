Ģimenes, kurās aug smagi slimi bērni, tikušās ar ministri Petraviču

"Viss mūsu darbs galu galā ir veltīts rūpēm par savas valsts cilvēku labklājību, tāpēc ir būtiski paveikt visvienkāršāko - informēt par to pašu cilvēku. Bet tieši šis pēdējais solis, izrādās, nemaz nav tik vienkāršs," atzīst Petraviča.

Kalve norādīja, ka viens no galvenajiem secinājumiem bija, ka trūkst informācijas apkopojuma vienā vietnē, vienkāršā un viegli uztveramā valodā un veidā par to, kādus atbalsta pakalpojumus finansē valsts, ko nodrošina pašvaldības, kādas formalitātes jākārto, lai to saņemtu.