Šimpanzes “muzicē”, ar akmeņiem apmētājot koku

2016. gadā zinātnieku komanda paziņoja, ka viņi šādu dīvainu uzvedību novērojuši četrās šimpanžu kopienās Āfrikas rietumos. Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Scientific Reports” , izvirzītas vairākas hipotēzes, kāpēc šimpanzes tā uzvedas. Viena no hipotēzēm ir tāda, ka šimpanzes tādā veidā piekopj kādu rituālu.

Tiesa, Vācijas zinātnieki no Maksa Planka institūta nupat kā veica eksperimentus, kas liecina, ka šimpanzes kokus, kuriem sviest ar akmeņiem, izvēlās pēc to akustiskajām īpašībām. Pētnieki uzskata, ka šādas uzvedības pamatā ir komunikācija, nevis rituāls.

Jaunajā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Biology Letters”, jau pieminētā pētnieku grupa simulēja šimpanžu uzvedību, metot ar akmeņiem pa koku stumbriem un salīdzinot skaņas, kādas radās no dažādām koku sugām. Ieraksti pēc tam tika salīdzināti ar ierakstiem no to koku skaņām, pa kuriem akmeņus svieda šimpanzes.