Mazas salu grupas iedzīvotāji nobalsoja par neatkarību: kas notiks tālāk?

Lai arī Papua-Jaungvinejas valdība jau no paša sākuma iestājusies pret Bugenvilas neatkarību, tomēr 98% Bugenvilas vēlētāju gribu tai būs grūti pilnībā ignorēt, it īpaši ņemot vērā to, ka atbalsts neatkarībai izrādījās pat lielāks par pirms referenduma prognozētajiem 75-80%.