“Veipošanas slimību” uzliesmojumam varētu būt pienācis gals

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “New England Journal of Medicine”, zinātnieki pārbaudīja 51 pacienta plaušu šķidrumu, kā arī to pašu no 99 veseliem pacientiem, no kuriem daži veipoja vai smēķēja. Atklājās, ka 48 no 51 pacienta plaušu šķidrumā bija E vitamīna acetāts, kamēr tas netika atrasts nevienā no veselo pacientu plaušu šķidrumiem.