Arhibīskaps Vanags Ziemassvētkos aicina pasniegt roku līdzcilvēkiem

"Bet mēs tomēr to darām, jo jūtam, ka otrs cilvēks līdzās var dzīvi padarīt vieglāku un labāku. Īstais cilvēks blakus ir vērtība, ko svinēt. Tādēļ riskējam uzticēties cerībā, ka no visa, kas otrā ir, mums izdosies priekšplānā izvest to, pēc kā ir vērts sniegties. Pasniedzot roku pretī, otrs cilvēks dara to pašu. Tā mēs veidojam pasauli, kurā var dzīvot," akcentēja Vanags.