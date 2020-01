Pēcsvētku posts: ko darīt ar nevēlamajām dāvanām?

Dāvanas visbiežāk ir jauns, nelietots produkts, tāpēc to pārdošanai nevajadzētu sagādāt problēmas. Nevēlamās dāvanas ir iespējams pārdot portālos eBay, Andelemandele vai pat sociālajos tīklos. Pēcāk iegādājies to, ko sirds patiešām kāro.

Varbūt starp citiem tuviniekiem ir kāds, kurš vēlas saņemt īpašumā to, kas pašam šķiet nevērtīgs. Šādi ne tikai atbrīvosies no nevajadzīgās dāvanas, bet arī iepriecināsi kādu no saviem draugiem, kaimiņiem vai radiem.