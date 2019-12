Droša Jaungada sagaidīšana: salūts bez negadījumiem

To iegādāties drīkst no 18 gadu vecuma. Pirotehnikas izstrādājumu neprasmīgas lietošanas rezultātā iegūtās traumas visbiežāk ir smagas un bieži ar paliekošām sekām uz visu mūžu. Labā pirotehnikas veikalā pārdevēja spēs pastāstīt par konkrēto izstrādājumu un tā drošu lietošanu vairāk par to, kas rakstīts lietošanas pamācībā.