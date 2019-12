Putins kļuva par prezidentu pirms 20 gadiem. Nākotnes scenāriji

Putins izvairījās no jautājuma, vai viņš apsvērtu šādu iespēju.

Visi varianti ir riskanti. Laikā no 2008. līdz 2012. gadam Putins pēc diviem konstitūcijā paredzētajiem termiņiem "samainījās" amatiem ar premjeru Dmitriju Medvedevu. Putins turpināja diktēt toni un guva labumu no Medvedeva lēmuma pagarināt prezidenta pilnvaru termiņu no četriem līdz sešiem gadiem. Tomēr Putins ar "valdīšanu tandēmā" īsti apmierināts nebija - īpaši par Medvedeva lēmumu ļaut ANO dot "zaļo gaismu" Rietumu militārajai kampaņai Lībijā.