Kā apspiest protestus: padziļinātais kurss

Navaļnija sabiedrotā Ļubova Soboļa - viena no vēlēšanām nepielaistajām Maskavas domes deputāta kandidātēm - pagājušonedēļ tika aizturēta brīdī, kad viņa bija ceļā uz demonstrāciju.

Šādā veidā vecāki tiek iebaidīti nerādīties protestos - iespējams, par to būs jāmaksā pārāk augsta cena.

Abos pasākumos iezīmējusies kāda interesanta tendence - vairāki izreklamētie mūziķi apgalvo, ka par savu it kā plānoto uzstāšanos pirmoreiz uzzinājuši no pasākuma reklāmām, ziņo RFE/RL. Daļa atteicās piedalīties. Grupa OQJAV sociālajā tīklā "VKontakte" paziņoja, ka koncertā nepiedalīsies, un vēlāk tika izņemta no izpildītāju saraksta. Savukārt dziedātājas Poļinas Gagarinas menedžeris norādīja, ka viņa neesot tikusi oficiāli uzaicināta piedalīties pasākumā, lai gan viņas vārds tika iekļauts izpildītāju sarakstā.