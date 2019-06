Ne tikai Golunovs: kā Krievijā žņaudz un smacē vārda brīvību

Organizācijas "Reportieri bez robežām" (RSF) 2019.gada preses brīvības indeksā Krievija ieņem 149.vietu no 180 valstīm. Indeksa autori vērš uzmanību uz Krievijas "drakoniskajiem likumiem, mājaslapu bloķēšanu un spiedienu uz neatkarīgajiem medijiem", kas ievērojami pieauguši pēc 2011. un 2012. gada protestiem pret valdību.

2019.gadā turpinājās tendence, ka Krievijā neatkarīgajiem žurnālistiem jādzīvo bailēs no apcietināšanas, vardarbības un pat nāves. Vairāki Krievijas žurnālisti pērn aizdomīgos apstākļos mira Ukrainā, ziņojumā "Freedom in the World 2019" norāda bezpeļņas organizācija "Freedom House".