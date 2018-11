Navaļnijs par "karbonādes izklapēšanu", draudiem un mūsdienu Krieviju

Taču tas mainījās septembrī, kad Putina bijušais miesassargs, tagadējais Krievijas nacionālās gvardes virspavēlnieks, ģenerālis Viktors Zolotovs internetā publicētā video aicināja Navaļniju uz dueli un piedraudēja no viņa "izklapēt karbonādi" . Zolotovs ar dīvaino paziņojumu nāca klajā neilgi pēc tam, kad vadītais Fonds cīņai pret korupciju iepriekš publiskojis informāciju, ka pārtika un citi produkti Nacionālās gvardes vajadzībām tiekot iepirkti par paaugstinātām cenām, kas skaidrojams ar korupciju.

Krievijā, kur izrēķināšanos ar opozicionāriem grūti nosaukt par retu parādību, šāds uzsaukums no 340 000 nacionālās gvardes karavīru virspavēlnieka izklausās pēc aicinājuma uz vardarbību. 2015.gadā Maskavā tika nogalināts opozicionārs Boriss Ņemcovs. Viens no apsūdzētajiem - Zaurs Dadajevs - bija čečenu elites bataljona "Sever" dalībnieks.

"Pāris simti Putina drauģeļu mani nīst no visas sirds, jo es izgaismoju viņu koruptīvos biznesa darījumus un nekustamos īpašumus," pavisam neilgi pēc kārtējā izciestā aresta intervijā medijam "The Daily Beast" Maskavas korespondentei Annai Ņemcovai stāsta Navaļnijs. Daži Navaļniju uzskata par "nodevēju", jo viņš iestājas pret Krimas okupāciju un karu Austrumukrainā.

Kad Navaļnijs iznāca no cietuma, viņš publicēja jaunu video, kurā apsūdzēja Zolotovu korupcijā un norādīja, ka ģenerālim un viņa ģimenes locekļiem pieder lepni nekustamie īpašumi ārpus Maskavas. Navaļnijs sacīja, ka esot gatavs duelim - taču kautiņa vietā piedāvāja rīkot publiskas debates valsts televīzijā. Zolotovs izaicinājumu nepieņēma. Kā norādīja jaunizceptā politiķe Ksenija Sobčaka, Navaļnijs publiski "iepļaukāja Zolotovu pa abiem vaigiem".

"Ja viņi izdomās no manis atbrīvoties, tad neviens mani neglābs," nosaka Navaļnijs.

Lielākā daļa cilvēku Navaļnija vietā būtu padevušies vai aizbēguši uz ārzemēm, uzskata Ņemcova. Viņa atbalstītāji regulāri saskaras ar represijām: policija veic kratīšanas viņu dzīvesvietās, konfiscē elektroniskās ierīces, liek maksāt brangas soda naudas. Oktobra beigās Krievijas opozicionāru žurnālam "Novoje Vremja/The New Times" draudēja slēgšana un 340 000 dolāru naudassods, jo tā galvenā redaktore Jevgeņija Albaca radiostacijas "Eho Moskvi" ētera intervēja Navaļniju par Zolotovu.

"Lēmums tika pieņemts vienā dienā, it kā tas būtu nācis no pašas Kremļa virsotnes," medijam "The Daily Beast" teica Albaca. Navaļnijs un viņa fonds plāno atbalstīt žurnālu, lai gan Krievijas valdība vairākkārt bloķējusi tā līdzekļu vākšanas pasākumus.