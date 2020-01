Aprēķināts, cik ilgi būtu jālido līdz tuvākajām zvaigznēm

Interesanti būtu uzzināt, cik ilgs laiks tam vai kādam citam kosmosa kuģim būtu nepieciešams, lai sasniegtu kādas citas zvaigznes sistēmu. Zinātnieku grupa no Maksa Planka institūta Zviedrijā un NASA veica aprēķinus, lai atbildētu uz šo jautājumu.

Sākumā zinātnieki radīja veidu, kā aprēķināt laiku, kas būtu vajadzīgs zondei, lai nokļūtu no mūsu Saules sistēmas līdz nākamajai zvaigznes sistēmai, rakstīts pirmsdrukas servera mājaslapā “arXiv” .

Lai rastu atbildes, pētnieki pēc palīdzības vērsās pie Eiropas Kosmosa aģentūras teleskopa “Gaia”. Vairāk nekā piecus gadus šis teleskops ir vācis informāciju no miljardiem zvaigžņu, atainojot to orbītas un izsekojot to ceļu kosmosā.