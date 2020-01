“Bilde ir vispārēja” jeb kā Saeimas deputāts Kiršteins izplata viltus ziņas

Konvenciju NA deputāts piesaucis, pirms pāris nedēļām pārpublicējot un latviskojot “ziņu” par to, ka ASV kāds tēvs izsitis zobus vīrietim, kurš sekojis viņa meitai pusaudzei lielveikala sieviešu tualetē. Arī šis ieraksts ir meli – tāda notikuma nav bijis un “jokā”, kas jau ilgstoši ceļo pa internetu, izmantots nesaistīts attēls no kāda vīrieša Facebook konta.

Savukārt vēl nesen deputāts pārpublicējis ziņu par to, ka migranti it kā centušies izjaukt Svētā Nikolāsa svinības Austrijā. Deputāts to retvītojis, lai gan pie sākotnējā Twitter ieraksta vairāki cilvēki norādījuši, ka tie ir meli – patiesībā īsajā video redzama Alpu reģionā izplatīta tradīcija, kuras laikā par velniem līdzīgām radībām saģērbušies cilvēki ar žagariem ieper svētku dalībniekus. Izplatītajā video redzams, ka spēle pārtapusi īstā sišanā, taču nav liecību , ka notiekošajā būtu iesaistīti imigranti.

Sociālo tīklu Twitter ikdienā lieto vairāki Kiršteina partijas biedri no Nacionālās apvienības, arī viņa kolēģi Saeimas deputāti. Neviens no viņiem ne pie vienas no Re:Check uzskaitītajām viltus ziņām nav Kiršteinam aizrādījis, ka kolēģis izplata melus. Arī citādi par to partijā sarunu nav bijis, sacīja Kiršteins.