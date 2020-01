Latvijas vēstnieks NATO: Situācija pēc Irānas ģenerāļa nogalināšanas ir bīstama

Komentējot situāciju Irākā, viņš atgādināja, ka pērnā gada beigās notika uzbrukums ASV vēstniecībai Bagdādē. "Tas ir viens no kritiskiem punktiem, jo vēstniecības ir neaizkaramas (..). Šāda situācija ir nepieļaujama. Tas ir viens aspekts, ar ko aizsākās tā situācija, lai arī cēloņi ir dziļāki," atzina vēstnieks.

Skuja arī uzsvēra, ka nav pamata apšaubīt mūsu sabiedrotā teikto, ka uzbrukums Soleimani notika, lai novērstu lielāku traģēdiju, kas bija sagaidāma no Irānas kaujinieku puses attiecībā uz ASV bāzēm.

Komentējot attiecības ar Krieviju, vēstnieks sacīja, ka kaimiņvalsts turpina savu politiku, demonstrējot pasaulei savu militāro varenību. Tai pašā laikā no NATO puses tiek darīts viss, lai atturētu Krieviju no jebkādas rīcības un risinātu ar to dialogu, kas arī ir svarīgs, uzsvēra Skuja.