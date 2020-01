Laužam mītus: vai tiešām jauns apģērbs pirms valkāšanas jāmazgā?

Izejot no veikala, daudziem ir prātā pazibējusi aina, kurā nupat iegādātajā apģērbā ierodamies darbā vai skolā un saņemam komplimentus no apkārtējiem. Tomēr šī izsapņotā fantāzija ir mazliet jāpiebremzē.

Nupat iegādātu apģērbu ir ieteicams izmazgāt pirms valkāšanas, neraugoties uz to, ka jaunais apģērbs vizuāli šķiet tīrs. Vairums no ātrās modes veikalu apģērbiem ir ražoti valstīs, kas izmanto formaldehīdu tekstila krāsošanā, lai pasargātu drēbes no kukaiņiem un pelējuma sēnes. Šīs vielas var būt kaitīgas cilvēkiem ar jutīgu ādu un mazuļiem, kam vēl nav nostiprinājusies imunitāte.