Novadu reforma: Saeima piedāvā izdalīt "pierobežas novadus"

Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija šodien sāka skatīt otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus vienam no administratīvi teritoriālās reformas likumprojektiem.

Kā pastāstīja komisijas vadītājs Artūrs Toms Plešs (AP), kopumā komisijai par gaidāmo pašvaldību reformu iesniegti 335 priekšlikumi, no kuriem aptuveni puse ir par likuma tekstu, bet otra puse - par vietvaru teritoriju robežām.

"Reģionu vadība ir atkarīga no tajā ietilpstošo pašvaldību vadītāju iniciatīvas, un lielā mērā pēdējo gadu laikā tas nav attaisnojies. Uzskatām, ka tieši valsts pārvaldes reģioni spētu nodrošināt līdzsvarotu attīstību valsts teritorijā, jo pašreizējā kārtība, kad ministrijas nosaka līdzekļu apgūšanu un pārdali, radījuši situāciju, kad novadi nav līdzvērtīgi, jo lielākie novadi ir priekšā, bet mazākie - iepaliek. Reģionu dalījums to novērstu," sprieda deputāts.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) sacīja, ka Kazinovskim ir vairāki priekšlikumi, kas paredz otrā līmeņa pašvaldību ieviešanu, bet viņš sliektos atbalstīt tikai to priekšlikumu, kas paredz uzdot Ministru kabinetam izstrādāt grozījumus likumos, kas regulētu šo reģionu darbu.

Diskusiju laikā deputātiem radās dažādi jautājumi par reģionu juridisko definējumu, to pārvaldības sistēmu, funkcijām un arī finansējumu to pastāvēšanai, taču vairumā gadījumu no politiķu puses izskanēja arī viedoklis, ka šo jautājumu nevar risināt konkrētā likumprojekta un priekšlikuma ietvaros.