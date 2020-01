Jā, triju-četru gadu laikā tā noteikti izdarīs to, ko nevarēja izdarīt pēc 2009. gada. Gan demogrāfiskie, gan ekonomiskie rādītāji jau sen liecina par to, ka izmaiņām bija jābūt krietni agrāk.

Runājot ar pašvaldībām, un mēs esam runājuši šobrīd jau ar 95, ļoti daudzas izsaka nožēlu, ka tādu skolu koncepts parādās tikai tagad. Ja tas būtu parādījies 2012.-2014. gadā, tas tiešām ļoti lielā mērā [palīdzētu] saglabāt nelielās skolas attālākās vietās vai reti apdzīvotās vietās tieši reģionos. Šobrīd tur ir zināmas problēmas tieši tādēļ, ka tādu skolu vairs nav daudz. Piemēram, šobrīd ir runa par to, ka tādas varētu veidoties Alūksnes pusē. Vai viņas izveidosies? To es pagaidām nevaru pateikt. To rezultātu mēs varētu redzēt visticamāk 2021. gadā, jo mēs šobrīd intensīvāk ejam uz vidējās izglītības posmu.

Es teiktu, ka 40 % no tām pašvaldībām, ar kurām mēs esam runājuši. Daļēji viņiem ir arī sava atbildība. Es uzskatu, ka no 2009. gada pašvaldību vadītājiem bija jādomā par to, ka demogrāfiskais sprādziens nenotiks un nekādi brīnumlīdzekļi netiks piemēroti, lai to situāciju uzlabotu. Bet ir tādi novadi kā, piemēram, Iecava. Viņi ne tikai ir sakārtojuši skolu tīklu, bet arī panākuši, ka skolas izmantotajā infrastruktūrā, ja tajā ir nepietiekams skolēnu skaits, ir ne tikai pirmsskola, bet arī, piemēram, dienas centrs. Tur ir kāds centrs, kas nodrošina šo paaudžu sinerģiju. Proti viņi ir atraduši citu pielietojumu infrastruktūrai.