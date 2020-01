Centrāltirgus teritorijas nomnieks neplāno pats demontēt tajā esošos kioskus

21.novembrī un 22.novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām - 1970., 1975. un 1977.gadā dzimušiem vīriešiem, kā arī 1976.gadā dzimušai sievietei - tiesa piemērojusi apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.