Lūsis komentē Kā Xiaomi paņēma manu naudu un pazuda

Reizēs, kad kāds pakalpojumu sniedzējs mani apčakarē, vienmēr ir divējādas izjūtas. No vienas puses, protams, ir ļoti nepatīkami, ja kāds paņem manu naudu un nesniedz par to pretī pakalpojumu. Bet no otras puses – ikreiz nedaudz priecājos, jo saprotu, ka varēšu par to uzrakstīt.