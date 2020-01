Veselības inspekcija nesaskata ārstu nolaidību Daugavpils trakumsērgas gadījumā

Jau ziņots, ka Latvijā nāves gadījumi no trakumsērgas līdz šim nebija novēroti jau 16 gadus. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja pavēstīja, ka pirms 2003.gada vēl konstatēti divi nāves gadījumi, proti, viens 1993.gadā un otrs 1996.gadā. Savukārt, 2012.gadā pēdējo reizi trakumsērga konstatēta dzīvniekiem. Tomēr no 2015.gadā Latvijai piešķirts no trakumsērgas brīvas valsts statuss.