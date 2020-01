Vai apmatojumu evolūcijas gaitā vīrieši zaudēja sieviešu riebuma dēļ?

Pētījuma rezultāti atbalsta tā saucamo “izvairīšanās no ektoparazītiem hipotēzi”. Tā ir ideja, ka cilvēku senči evolūcijas ceļā zaudēja apmatojumu, jo sievietes izvairījās no pārāk matainiem vīriešiem tāpēc, ka bija lielāks risks, ka tie pārnēsā dažādus ektoparazītus, piemēram, blusas un utis. Rezultātā cilvēks atbrīvojās no lielas daļas ķermeņa apmatojuma.