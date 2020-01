Sabiedrībai jākļūst iejūtīgākai pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Diskusijas gaitā runātāji vienisprātis norādīja uz pastāvošajām stigmām un aizspriedumiem, kuri nereti noved pie personu ar garīga rakstura traucējumiem izolēšanas no sabiedrības.

Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda" atbalsta persona un dažādības vadības eksperte Sigita Zankovska-Odiņa diskusijā stāstīja, ka sabiedrībā bieži novērojama vēlme ievietot cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem aprūpes centros vai specializētās institūcijās. Viņas ieskatā, tomēr būtu jāvirzās pretējā virzienā, proti, šai cilvēku grupai ir tikpat svarīgi iziet no ikdienas rāmjiem un iepazīt jaunus cilvēkus.

Centra pārstāve akcentēja jautājumu par to, vai termins "cilvēks ar īpašām vajadzībām" pats par sevi ir korekts. Šo cilvēku vajadzības ir tādas pašas kā pārējiem, proti, viņiem piemīt vajadzība būt mīlētiem un mīlēt, vēlme strādāt un apliecināt sevi, kā arī vēlme būt normālam un iekļauties sabiedrībā, uzsvēra Zankovska-Odiņa.

Diskusijā līdztekus figurēja jautājums par to, vai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir vainojami pie nespējas pilnībā integrēties, vai tomēr tā ir vecāku, aprūpētāju un sabiedrības nespēja iemācīt šiem cilvēkiem patstāvību un sapratni par sabiedrībā pieļautajām normām.

Tāpēc diskusijas dalībnieki bija vienisprātis par to, ka ir nepieciešams mudināt cilvēkus vairīties no bailēm no atšķirīgā un vienlaikus arī pieiet ar lielāku skaidrību jūtīgākām tēmām saistībā ar personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā.