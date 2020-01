"Piedodiet par melošanu." Irānas žurnālisti pamet valsts medijus

Viņas kolēģe IRIB Saba Rada no skatītājiem atvadījās ar vārdiem: “Paldies par atbalstu visos manas karjeras gados. Pēc 21 gada darba radio un televīzijā es paziņoju, ka vairs nespēju turpināt darbu medijos. Es nespēju.”

Reaģējot uz šo paziņojumu, irāņi Teherānā un citās pilsētās protestos nosodīja valdību par informācijas noklusēšanu un pieprasījuši, lai amatpersonas, kas atbildīgas par šo traģēdiju, atkāpjas no amatiem.

“Cilvēki maz uzticas valdībai un vēlas vairāk brīvības. Meli par [Ukrainas] lidmašīnas notriekšanu ir sagrāvuši sabiedrības uzticēšanos. Irānas Revolucionārā gvarde to ļoti labi apzinās,” norāda Naderi.

“Pēc [Irānas Revolucionārās gvardes ģenerāļa] Kasema Suleimani nogalināšanas miljoniem irāņu devās ielās. Tas bija rets vienotības brīdis, bet Revolucionārā gvarde to sabojāja. Žurnālistam ir jābūt spējīgam naktīs gulēt. Es nekad nevarēšu distancēties no patiesības. Šī ir lieliska valsts, tomēr tā ir pieļāvusi vairākas nepieņemamas kļūdas. Ja Revolucionārā gvarde notrieca civilo lidmašīnu, tad man nav citas izvēles, kā vien to nosodīt,” piebilda žurnālists.