Instagramere tirgo sulu vēža ārstēšanai, PTAC plāta rokas

Mediķa izglītībai pat tuvumā nepabijusī Kate Vegmane ir sliktākais no veselības un skaistuma industrijas influenceru veidiem — tirgotājs, kas melo par pārdodamā produkta palīdzību smagu slimību ārstēšanā.

Ietekmele reklamē noni — siltajās zemēs sastopama krūmauga — sulu (latviski cintronlapu morinda). Sieviete stāsta, ka to dzērusi jau bērnībā, jo viņas mamma to izplatīja. Diemžēl tai klāt bijis daudz konservantu, bet nu Kates rīcībā ierobežotā daudzumā no Āfrikas nonākusi noni sula “bez visām ķīmijām un konservantiem”. Dzers pati un pārējās pudeles labprāt pārdos sekotājām