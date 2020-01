"Rīgas satiksmei" jāskaidrojas, kāpēc informatīvais tālrunis turpmāk būs par maksu

Radzevičs aicinājis uzņēmuma vadību sniegt informāciju par to, kurš pieņēmis lēmumus par šādu izmaiņu nepieciešamību un kāds ir plānotais izmaksu ietaupījums.

Tāpat kapitāldaļu turētājs aicinājis paskaidrot "īpatnējā" tālruņa numura izvēli, kas iedzīvotājiem apgrūtinot tā uztveri, kā arī to, kādēļ par izmaiņām sabiedrība tiek informēta vien divas nedēļas pirms tām.

Jau ziņots, ka uzņēmuma iecerētās izmaiņas paredz, ka no 1.februāra, zvanot uz "Rīgas satiksmes" informatīvo tālruni, klientiem tiks piemērots standarta maksas tarifs, kas ir atkarīgs no konkrētā tālruņa operatora.

Līdz ar to mainīsies arī informatīvā tālruņa numurs un no februāra tas būs 2036 1862. Jaunais numurs turpmāk būs pieejams arī pilsētas viesiem, kuri Rīgā iebrauc no citām valstīm. Tālrunis, tāpat kā līdz, šim darbosies 24 stundas dienā.