Sestdien, 18. janvārī, Lielbritānijas princis Harijs un viņa dzīvesbiedrene Megana ar karalieni Elizabeti II panāktās vienošanās ietvaros atteicās no karaliskajiem tituliem un valsts finansējuma. Vienošanās nozīmē, ka Elizabetes mazdēls Harijs un viņa sieva – ASV televīzijas aktrise Megana pārtrauks lietot titulu «karaliskā augstība». Tāpat tiem ir jāatkāpjas no karaliskajiem pienākumiem, ieskaitot oficiālos militāros amatus. Vienlaikus vienošanās arī paredz, ka pāris atmaksās 2,4 miljonus sterliņu mārciņu, kas no nodokļu maksātāju līdzekļiem tērēti, lai netālu no Vindzoras pils atjaunotu Frogmoras kotedžu.