Adekvāta minimālā alga jeb ko vienoti standarti Eiropas līmenī nozīmētu Latvijai

Kā portālam TVNET skaidroja Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns , LBAS atbalsta šādu ideju. Eiropas arodbiedrību konfederācijas ietvaros – visas trīs Baltijas valstis kopā ar Poliju un citām Centrāleiropas valstīm pauž atbalstu šādai idejai. “Piesardzīgākas ir tās arodbiedrības, kas pārstāv Skandināviju. Bažīgas ir arī Vācija un Austrija, kur ir ļoti attīstītas ģenerālvienošanās un koplīgumu sistēmas, kur tās pilnībā nosedz ekonomiku. Šīs valstis grib saglabāt šo koplīgumu autonomiju un iepriekš panāktās vienošanās par darba samaksu, un mums par to nav nekādu iebildumu,” saka Baldzēns.

“2021. gadā Latvijā minimālā alga bruto (pirms nodokļu nomaksas) saglabāsies 430 eiro līmenī. Tikām Igaunijā būs tā būs 584 eiro, bet Lietuvā 607 eiro – arī pirms nodokļu nomaksas. Ja mēs skatāmies neto – tātad algas “uz rokas”, tad Latvijā ar neapliekamā minimuma celšanu būs par 14 eiro vairāk nekā šogad – 366 eiro, Igaunijā – 550 eiro, bet Lietuvā – 458 eiro. Taču ir tāda nianse kā patēriņa cenas, kas izdara zināmas korekcijas. Lietuvā kopējais cenu līmenis ir zemāks, līdz ar to Lietuvā ir visaugstākā pirktspēja pie minimālās algas,” saka Baldzēns.

Viņš piebilst, ka tieši tāpēc arodbiedrības iestājas par to, ka bremzēt minimālās algas pieaugumu Latvijā ar trīs gadus iepriekš pieņemtiem valdības lēmumiem ir absurds lēmums, jo ir jāskatās, kāda situācija ir Lietuvā un Igaunijā.

“Tādēļ Eiropas līmenī šīs lietas ir jālīdzsvaro, jo atšķirības pastāv pat Baltijas tirgus līmenī. Arī mūsu interese ir, lai darba samaksa būtu konkurētspējīga ne tikai Baltijas bet arī visas Eiropas līmenī, lai mēs varētu tuvoties Eiropas vidējam līmenim. Nopietni darba devēji savā stratēģijā to arī ir uzsvēruši. Tā, piemēram, “Latvijas Finieris” ir sasniedzis, ka algu līmenis šajā uzņēmumā ir 70% no Skandināvijas vidējā rādītāja, un viņi virzās tālāk uz 80%. Tas būtu jādara arī valsts līmenī,” skaidro LBAS priekšsēdētājs.

Baldzēns norāda, ka arodbiedrības atbalsta to, ko pērn pauda Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis - ja Latvijai ir 70% no vidējā Eiropas Savienības IKP, tad mums vajadzētu tuvoties arī darba samaksas jomā, bet pašlaik esam nepiedodami tālu no šā rādītāja.