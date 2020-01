Savādais gadījums ar Bezosa telefonu: vai to uzlauza Saūda Arābijas kroņprincis?

Bezosa tālruņa analīzē neizdevās noskaidrot, kāda programmatūra izmantota iespējamajā kiberuzbrukumā. Eksperti Bezosa telefonā neatrada ne ļaunatūru, nedz arī pierādījumus, ka no Bezosa telefona sūtīti dati uz kādu no zināmajiem spiegprogrammatūrai izmantotajiem serveriem. Līdz ar to Bezosa nolīgtie eksperti nav guvuši neatspēkojamus pierādījumus bin Salmana vai kāda cita iespējamā uzbrucēja vainai.

Modernākā spiegprogrammatūra dzēš datus un veidota tā, lai to nevarētu atklāt. To spēj Izraēlas firmas "NSO Group" izstrādātā programmatūra "Pegasus". Tiek uzskatīts, ka šo spiegprogrammatūru Saūda Arābija izmantojusi pret disidentiem un cilvēktiesību aktīvistiem ap to pašu laiku, kad notika uzbrukums Bezosa tālrunim, ziņo "The Washington Post".