Mājas uzkopšana bez plastmasas: kā tīrīšanu padarīt ekoloģiskāku

Patlaban viens no būtiskākajiem jautājumiem klimata izmaiņu mazināšanā ir plastmasas piesārņojuma likvidēšana. Jau statistiski vērojot, varam izprast, cik strauji saasinās pasaules plastmasas problēma. 2015. gada Kalifornijas universitātes pētījums skaidro, ka pēdējo 13 gadu laikā pasaulē ir saražota vairāk plastmasa nekā iepriekšējā pus gadsimta laikā, bet citi pētījumi paredz, ka 2050. gadā okeānā plastmasas atkritumu masa pārsniegs zivju masu.

Jau šobrīd vairāki uzņēmumi ir radījuši dažādas alternatīvas vienreizlietojamajiem plastmasas izstrādājumiem, sākot no auduma maisiņiem, beidzot ar metāla salmiņiem un vaska iesaiņojumiem ēdiena glabāšanai. Taču, ikdienas dzīvē atteikšanās no plastmasas nemaz nav tik grūta, savukārt mājas uzkopšana gan varētu sagādāt izaicinājumus. Lūk, idejas, kā samazināt plastmasas izmantošanu, tīrot māju, atklāj portāls "House Beautiful".

Tā vietā, lai izmantotu specializētus dezinfekcijas līdzekļus, dzeramā soda lieliski noderēs smaku likvidēšanai ledusskapī, mitrās vietās, uz paklājiem un mīkstajām mēbelēm. Uzber sodu skartajās vietās, ļauj tai iedarboties dažas stundas un pēcāk nosūc to ar putekļu sūcēju.

Logu tīrīšanas līdzekļa vietā izmanto ūdenī atšķaidītu etiķi, kas ir divtik labs līdzeklis un tikpat efektīvi attīrīs stiklus no taukainiem nosēdumiem un ūdens traipiem. Uzjauc mikstūru stikla pudelē ar izsmidzinātāju un izmanto trauku atkārtoti.

Lupatiņas, kas ražotas no mikrošķiedrām - sīkām un smalkām tekstila un plastmasas šķiedrām patiesībā ir kaitīgākas dabai nekā varētu likties. Mazgājot tās veļasmašīnā, mikrošķiedras nonāk ūdenī, tiek cauri attīrīšanas iekārtām un visbeidzot nonāk jūrā vai okeānā. Tas pats attiecas uz sintētikas apģērbiem. Internetveikalos ir nopērkamas īpašas somiņas vai maisiņi, kuros ir ieteicams ielikt mikrošķiedru apģērbu un tikai tad ievīstīto drēbi likt veļasmašīnā. Maisiņā sakrāsies mikrošķiedras un tās nenonāks atklātajos ūdeņos, kas savukārt nodara pāri ūdens dzīvniekiem.

Līdzīgi kā soda un etiķis, arī citronu sula ir fantastisks palīgs tīrīšanā, kas ir arī draudzīgs videi. Citronu sula ir balinošs elements, tāpēc to var izmantot virtuves vai vannasistabas santehnikas tīrīšanai.

Krāsainie sūkļi, kurus izmantojam trauku mazgāšanai ir diezgan kaitīgs elements videi - tie lēni sadalās, turklāt daļa no tiem ir ražoti no plastmasas šķiedrām. To vietā izvēlies dabīgos sūkļus vai nelielas koka birstes. Kad šie rīki jau ir padzīvojuši, tos var kompostēt gluži kā dārzeņu mizas.