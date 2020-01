ZM neiebilst - drīkstēs cirst tievākus kokus; noteikumus virzīs tālāk

Pieņemot, ka mežu īpašnieki rīkosies apmēram tāpat kā līdz šim, tad pēc grozījumu pieņemšanas tuvāko divdesmit gadu laikā mežu apjoms saruks; straujāk samazināsies arī mežu spēja absorbēt kaitīgos izmešus. Bet pozitīvā virzienā mežu apjoms un oglekļa dioksīda piesaiste varētu vērsties vien pēc 2040.gada.

Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis: “Spiediens uz mežu kā uz meža resursiem tikai un vienīgi pieaugs. Un tas nozīmē, ka mums kā izejas informācijai jābūt ir pietiekošai dabas aizsardzības sistēmai, un iespējams, ka šobrīd esošā dabas aizsardzības sistēma neatbilst tām nepieciešamībām, ko saredz meža apsaimniekotāji, tikai un vienīgi diskutējot un paši uzdodot jautājumus, un paši atbildot jautājumus par šiem ekonomiskajiem faktoriem.”

Tieši Gerhards iepriekšējās valdības laikā, kad pirmoreiz tika virzīti koku ciršanas noteikumu grozījumi, vadīja VARAM, un viņa vadībā ministrija izteica arī, piemēram, priekšlikumu, ka laikā no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, dzīvnieku vairošanās periodā, visos mežos jāaizliedz koku ciršana. Tagad, kad šo pašu priekšlikumu noteikumos lūdz ielikt jau cits ministrs, Gerharda vadītā Zemkopības ministrija to neatbalsta.

Mežu nozares pārstāvji kā vienu no galvenajiem dzinuļiem grozījumu virzīšanai sauc nepieciešamību uzlabot mežu kvalitāti, ko var panākt, izcirsto mežu vietā stādot jaunu, negaidot, kad koki sasēsies paši.

Iesaka noteikt, ka meža stādīšana būs obligāta tiem, kuri izvēlēsies cirst tievākus kokus. Stādīšanas izmaksas ir līdz tūkstoš eiro par hektāru.

“Šajā gadījumā mūsu izpratnē tiek piedāvāta motivācija, nevis skrūvju pievilkšana: nedaudz nākot pretim arī meža īpašniekam, dodot viņam šo brīvību, bet motivējot viņu, piemēram, atjaunojot atjaunot mežu, maksāt šos 1000 eiro nevis ar likuma spēku viņam likt maksāt, bet motivēt. Nu tā ir tāda sadarbība,” saka Jansons.

Valsts mežu dienests, kura pārziņā ir kontrolēt mežos notiekošo, grozījumus atbalsta, lai gan to dēļ papildu resursi uzraudzībai nav paredzēti. Viņu ieskatos jāpanāk, ka privātajos mežos ar stādiem tiek atjaunota vismaz puse no izcirstā. Šobrīd tā ir vien piektdaļa. “Valsts meža dienests un arī valsts kopumā ir ieinteresēti, lai šīs priežu audzes (..) tiktu atjaunotas ar ražīgu stādāmo materiālu; lai efektīvi izmantotu mežsaimnieku galveno ražošanas līdzekli, kas ir zeme un ātrāk iegūt to produkciju, kas tautsaimniecībai visvairāk vajadzīga. Pie pašreizējām tehnoloģijām skaidrs, ka šī ļoti resnā priede nav vajadzīga,” vienā valodā ar meža īpašniekiem runā arī Valsts Meža dienesta vadītājs Andis Krēsliņš.

Decembra vidū meža īpašnieki nosūtīja vēstuli zemkopības un vides aizsardzības ministriem, kā arī premjeram, aicinot beidzot apstiprināt grozījumus.

Zemkopības ministrija nekādus papildus, visaptverošus pētījumus par izmaiņu ietekmi negrasās veikt.

“Es nemāku teikt, kas no mūsu puses nav izdarīts, jo viss, kas ir mūsu kompetencē, mēs esam veikuši gan visas nepieciešamās darbības, gan izvērtējumus, pētījumus esam iekļāvuši anotācijā,” saka Eglīts.

“Tie dokumenti, kas ir bijuši pieejami gan ministrijas kolēģiem, gan dažādās sanāksmēs, mūsuprāt, ir diezgan vienpusēji veidoti. Tie nav tādi visaptveroši, tie nav diskutēti ar nozares ekspertiem, un atsevišķi komentāri ir bijuši tiešām pārāk vienpusēji,” saka Ozola.

Šobrīd grozījumu projektā mainīts to paredzamais spēkā stāšanās laiks - no nākamā gada pirmā janvāra uz pirmo jūliju. Tai brīdī jābūt pabeigtai dabas datu vākšanai un sagatavotam arī ziņojumam. Tiesa, Valsts kanceleja no Zemkopības ministrijas vēl nav saņēmusi noteikumu gala projektu. Līdz ar to nav zināms, kad ministri varētu lemt par šiem noteikumiem. Premjers uzskata - grozījumiem pirms to pieņemšanas jābūt iespējami plaši izdiskutētiem.